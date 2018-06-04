17 женщин по всей Беларуси голодали, чтобы встретиться с Александром Лукашенко и добиться пересмотра дел своих детей. Но, кажется, сами того не желая, они смогли больше — изменить взгляд белорусских властей на потребление наркотиков, сообщает Еврорадио





В белорусском Уголовном кодексе статья 328 — одна из самых жёстких. Сейчас она не делает различия между "лёгкими" и "тяжёлыми" наркотиками и предполагает серьёзные — до 25 лет — сроки лишения свободы.





Матери осуждённых за "травку" настаивают, что сроки, которые дают молодым людям, несправедливы: "Чиновники должны доказать, что наши дети виновны на 10-15 лет, – говорит лидер "Движения матерей 328" Лариса Жигарь. – Но они все отмалчиваются, потому что понимают, что на такой срок наши дети не виновны".









Участницы движения убеждены, что дела "за наркотики" в Беларуси попросту фабрикуются:





"Голодаем в знак протеста депутатам, которые от сессии до сессии нам всё время обещают, что будут пересмотры, будут изменения в законодательстве, — продолжает Лариса Жигарь. — Но за два с половиной года существования нашего движения не подготовлено даже проекта закона. Мы имеем килограммы отписок о том, что новый закон будет принят".





После пяти дней голодовки семь голодающих матерей были приглашены на встречу в Администрацию президента. Туда пригласили только матерей из Калинковичей. Но даже они не встретились с Лукашенко, как хотели: 2 мая их приняла глава президентского аппарата Наталья Качанова.





Накануне встречи Еврорадио пообщалось с одной из участниц голодовки









После встречи женщины заявили, что голодовку не прекращают, поскольку пока не добились конкретного результата. Но Наталья Качанова пообещала, что передаст требования женщин руководителю государства. И рассказала, что есть новый законопроект, который смягчает ответственность для потребителей (но не для распространителей) наркотиков. Однако не все ведомства его поддерживают.





Через 6 дней после встречи, 8 мая на тему борьбы с незаконным оборотом наркотиков высказался председатель Верховного суда Валентин Сукало. Он назвал голодовку "матерей 328" давлением на систему правосудия и пересказал слова Лукашенко, с которым встречался накануне: "Послаблений в отношении сбытчиков наркотиков быть не может".





Матери осужденных за наркотики ответили и главе государства, и председателю Верховного суда.





"Всем преподносится, что мы — матери наркобарыг, мол, мы шантажируем власти, и пойти нам на уступки никак нельзя, чтобы не создавать прецедент. Поймите, если бы мой сын был виновен, я бы тихонько сидела дома. Если я убеждена, что он не виноват, я готова пойти на то, чтобы жертвовать своим здоровьем – это раз, позволить полоскать свое имя и имя своего сына в СМИ – это два. Мама виноватого ребенка не пойдет на такое. Она будет сидеть дома и думать о том, что неправильно воспитала своего сына.





Моего сына посадили за недоказанный сбыт 5 милиграммов спайса. Недоказанный, потому что в это время и в этот час он находился на работе. Этому есть свидетели и видеозапись. Его задержали в 2015 году в июне, ему было 20 лет. В СИЗО ему исполнился 21. Осудили на 10 лет. Выйдет тридцатилетним. Всю свою молодость проведет в колонии, но даже не это самое страшное. Самое страшное, что меняется сознание у ребят, которые долго сидят в заключении", - рассказывает Лиана Шуба.





"Наркоторговля — это бизнес. Как любой бизнес, он строится по принципу пирамиды. Самые важные наркоторговцы — вершина айсберга, они остаются неуязвимы, — продолжает Лиана Шуба. — А две нижние ступени — потребители и закладчики, из которых государство делает дилеров. Это не истинные дилеры, это пушечное мясо. Вот эти ребята уязвимы. Их сажают в тюрьмы, но на их место незамедлительно приходят десятки новых. Наше государство не стремится к тому, чтобы обезглавить эту пирамиду".









Как подростки становятся "наркодилерами"





Ответил на сообщение "ВКонтакте", скачал мессенджер, заплатил, сделал закладки. В тот же вечер был задержан.

Стать "наркодилером", как оказалось, совсем несложно. Не нужно куда-то ходить и что-то искать — наркоторговцы сами находят подростков в соцсетях.





18-летнего Иллариона Б. судят по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса — парню грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Дилер, продавший парню наркотик, так и остался "неустановленным лицом". А Илларион оказался на скамье подсудимых.





Илларион Б. не отрицает, что принадлежит к касте распространителей психотропных веществ, которые в Беларуси считаются особо опасными. Белорусское правосудие не скупится на сроки для таких людей. Но, может быть, судьи снисходительны к потребителям наркотиков и не дают им по максимуму? Давайте разберёмся.





Уже упоминавшийся здесь Валентин Сукало сказал, что и в действующем законодательстве для потребителей предусмотрены альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы. Например, санкция по части 1 ("без цели сбыта") статьи 328 УК предусматривает или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. То есть возможны варианты.





"Лишение свободы назначается только в отношении 30% лиц. Где ранее судимы, возможно, какие-то асоциальные лица. А в отношении остальных назначается наказание, не связанное с лишением свободы, — убеждает Валентин Сукало. — Так что, в принципе, для потребителей практика назначения наказаний является выдержанной и избранной".





Получается законодательство и так сильно либеральное? На самом деле нет.





В 2017 году в стране по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта) осуждено 1910 человек. Из них к лишению свободы приговорены 797 человек. Это не 30%, как утверждает глава Верховного суда, это 41,7%!





Глава Верховного суда обсуждает с президентом Статью 328 и сам не знает, какая ситуация с судебными приговорами? А какие цифры он докладывает главе государства? Все данные про это — на сайте… Верховного суда.









11 мая стало известно, что в Палату представителей отправлен проект закона "Об изменениях некоторых кодексов Республики Беларусь". Он уменьшает нижний порог сроков по второй и третьей частями статьи 328. Также во всех частях конфискацию имущества планируется заменить штрафом. Но чиновники отрицают, что к изменениям их подтолкнула голодовка "Движения матерей 328".





Сейчас самое меньшее наказание по части 2 статьи 328 — той, что "с целью сбыта" — 5 лет лишения свободы. Его планируется уменьшить до 3 лет. При этом максимальный срок планируется оставить без изменений — 8 лет за решёткой. По более тяжкой части 3 статьи 328 минимальный срок заключения планируется уменьшить до 6 лет. Сегодня за такие преступления наказывают сроком от 8 до 15 лет лишения свободы.





Если эти поправки примут, то протест "матерей 328" прошёл не зря. Но какой ценой?





Инициатор голодовки "Матерей 328" Татьяна Каневская из-за голодовки заболела острым холециститом. "Забрали в Гомельскую больницу скорой помощи, — рассказывает она. — Врачи собрали консилиум и вынесли вердикт, что надо удалять желчный пузырь".





Врачи подтвердили, что причиной приступа стал голод. В больнице Татьяну Каневскую поддерживают (медики знают, почему голодали "Матери 328"), правда, журят: мол, надо хотя бы что-то понимать о последствиях.





Как меняется жизнь матери осужденного за наркотики, рассказала в эфире Еврорадио бизнес-тренер Марина Мацулевич. 10 месяцев назад её сына задержали по подозрению в распространении наркотиков. Теперь ему грозит 14 лет лишения свободы.







