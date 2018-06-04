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Требовавшего заблокировать сайт МВД активиста освободили в зале суда

Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе вышел к зданию Министерства внутренних дел Беларуси с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (IP-адрес сайта МВД) освободили в зале суда.