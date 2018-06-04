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Требовавшего заблокировать сайт МВД активиста освободили в зале суда

Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе вышел к зданию Министерства внутренних дел Беларуси с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (IP-адрес сайта МВД) освободили в зале суда.

Об этом написал в Facebook ответственный секретарь незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергей Спарыш. 

Дело активиста отправлено на доработку. 

Маркелова обвиняют по статье 23.34 часть 3 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Указанная часть статьи КоАП предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест, пишет tut.by

18:48 04/06/2018






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