Требовавшего заблокировать сайт МВД активиста освободили в зале суда
Активиста Петра Маркелова, который на прошлой неделе вышел к зданию Министерства внутренних дел Беларуси с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» (IP-адрес сайта МВД) освободили в зале суда.
Об этом написал в Facebook ответственный секретарь незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Сергей Спарыш.
Дело активиста отправлено на доработку.
Маркелова обвиняют по статье 23.34 часть 3 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Указанная часть статьи КоАП предусматривает наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест, пишет tut.by
18:48 04/06/2018
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