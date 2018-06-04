Путин подписал закон о контрсанкциях

Документ, принятый Госдумой 22 мая и одобренный Советом Федерации 30 мая, опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС





Согласно закону, правительство РФ по решению главы государства сможет вводить ответные меры. При этом они не должны затрагивать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся ни в РФ, ни в других странах. Также президент может принять решения о контрсанкциях на основании предложений Совбеза РФ.





Вместе с тем в случае устранения обстоятельств, которые послужили причиной введения ограничений, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).





Документ 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. С момента внесения закона в Госдуму вокруг него развернулась широкая дискуссия. Текст был воспринят неоднозначно, высказывались критические замечания по ряду положений закона.





Парламентарии провели серию заседаний, выслушали различные точки зрения, в результате чего документ ко второму чтению в Госдуме претерпел серьезные изменения. Так, перечень контрсанкций был сокращен, а из текста закона убрали упоминание конкретных товаров и услуг, отраслей.









Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных государств, так и организаций, которые прямо или косвенно подконтрольны таким странам или аффилированы с ними, а также в отношении должностных лиц и граждан.





Так, им будет запрещено участвовать в приватизации госимущества, а также в контрактах по госзакупкам. Кроме того, кабинет министров РФ будет вправе приостановить или прекратить действие международного сотрудничества с недружественными государствами, а также с находящимися под их юрисдикцией организациями.





Кроме того, правительство сможет ограничить или ввести запрет на ввоз и вывоз сырья или продукции из недружественных государств. Контрсанкции не затронут товары, которые могут быть ввезены россиянами или иностранными гражданами для личного пользования.





Предусматривается, что закон вступит в силу со дня опубликования.