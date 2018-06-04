Саснович выбыла с "Ролан Гаррос" и в парном разряде. Белорусов там больше нет
Белорусская теннисистка Александра Саснович в паре с китаянкой Дуань Инъин не пробились в четвертьфинал "Ролан Гаррос".
4 июня в матче 1/8 финала они уступили Барборе Стрыцовой и Андреа Главачковой из Чехии — 3:6, 3:6.
Ранее ракетки зачехлили белорусы Максим Мирный, Илья Ивашко, Андрей Василевский, Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова.
Таким образом, на открытом чемпионате Франции белорусов больше не осталось.
Источник: belta.by
16:29 04/06/2018
Загрузка...