4 июня в матче 1/8 финала они уступили Барборе Стрыцовой и Андреа Главачковой из Чехии — 3:6, 3:6.





Ранее ракетки зачехлили белорусы Максим Мирный, Илья Ивашко, Андрей Василевский, Виктория Азаренко, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова.





Таким образом, на открытом чемпионате Франции белорусов больше не осталось.