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Украинского журналиста приговорили в Москве к 12 годам колонии за "шпионаж"

Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам строгого режима.

«Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил в понедельник приговор судья, передает inforesist.org

Прокурор просил для журналиста 14 лет колонии. Как пишет РИА Новости, слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

Защита Романа Сущенко завтра обжалует его приговор, сообщил общественный защитник украинца Марк Фейгин в Twitter, передает gordonua.com

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", – написал он.


Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Минобороны Украины это отрицают. 

Против Сущенко открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Предварительные судебные слушания начались 27 марта 2018 года. 

28 мая в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу Сущенко. Обвинение попросило приговорить журналиста к 14 годам колонии.  В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.


"Белорусский партизан"
16:07 04/06/2018






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