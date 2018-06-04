Прокурор просил для журналиста 14 лет колонии. Как пишет РИА Новости, слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

Защита Романа Сущенко завтра обжалует его приговор, сообщил общественный защитник украинца Марк Фейгин в Twitter, передает gordonua.com





"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", – написал он.









Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Минобороны Украины это отрицают.





Против Сущенко открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Предварительные судебные слушания начались 27 марта 2018 года.





28 мая в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу Сущенко. Обвинение попросило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.