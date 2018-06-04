Украинского журналиста приговорили в Москве к 12 годам колонии за "шпионаж"
Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам строгого режима.
«Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил в понедельник приговор судья, передает inforesist.org
Прокурор просил для журналиста 14 лет колонии. Как пишет РИА Новости, слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».
Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.
Защита Романа Сущенко завтра обжалует его приговор, сообщил общественный защитник украинца Марк Фейгин в Twitter, передает gordonua.com
"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", – написал он.
Корреспондент "Укринформа" Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. В Минобороны Украины это отрицают.
Против Сущенко открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Предварительные судебные слушания начались 27 марта 2018 года.
28 мая в Мосгорсуде прошли прения сторон по делу Сущенко. Обвинение попросило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.
Напомним, в конце мая в Беларуси также по обвинению в "шпионаже" был приговорен к 8 годам лишения свободы украинский журналист, корреспондент "Українського радіо" Павел Шаройко.
"Белорусский партизан"
16:07 04/06/2018
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