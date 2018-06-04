Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Россию в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Посетить Россию лидера КНДР пригласил президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что приглашение передал Ким Чен Ыну глава МИД России во время визита в Северную Корею в конце мая, однако о каких датах визита идет речь, ранее не уточнялось, пишет meduza.io
По данным источников РИА Новости, «на полях» форума могут состояться переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.
Ким Чен Ын, возглавляющий Северную Корею с 2011 года, совершил первую зарубежную поездку в качестве лидера КНДР в марте 2018 года. Тогда он с неофициальным визитом побывал в Китае.
12 июня Ким Чен Ын, как ожидается, посетит Сингапур, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Саммит станет первыми в истории прямыми переговорами лидеров США и Северной Кореи.
Глава МИД Сергей Лавров посетил КНДР 31 мая с первым визитом за почти 10 лет.
15:30 04/06/2018
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