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Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приглашен в Россию в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Посетить Россию лидера КНДР пригласил президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что приглашение передал Ким Чен Ыну глава МИД России во время визита в Северную Корею в конце мая, однако о каких датах визита идет речь, ранее не уточнялось, пишет meduza.io

По данным источников РИА Новости, «на полях» форума могут состояться переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Ким Чен Ын, возглавляющий Северную Корею с 2011 года, совершил первую зарубежную поездку в качестве лидера КНДР в марте 2018 года. Тогда он с неофициальным визитом побывал в Китае.

12 июня Ким Чен Ын, как ожидается, посетит Сингапур, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Саммит станет первыми в истории прямыми переговорами лидеров США и Северной Кореи.

Глава МИД Сергей Лавров посетил КНДР 31 мая с первым визитом за почти 10 лет.



15:30 04/06/2018






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