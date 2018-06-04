Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Посетить Россию лидера КНДР пригласил президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что приглашение передал Ким Чен Ыну глава МИД России во время визита в Северную Корею в конце мая, однако о каких датах визита идет речь, ранее не уточнялось, пишет meduza.io





По данным источников РИА Новости, «на полях» форума могут состояться переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.





Ким Чен Ын, возглавляющий Северную Корею с 2011 года, совершил первую зарубежную поездку в качестве лидера КНДР в марте 2018 года. Тогда он с неофициальным визитом побывал в Китае.





12 июня Ким Чен Ын, как ожидается, посетит Сингапур, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Саммит станет первыми в истории прямыми переговорами лидеров США и Северной Кореи.





Глава МИД Сергей Лавров посетил КНДР 31 мая с первым визитом за почти 10 лет.







