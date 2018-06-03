По данным издания, проанализированы видеозаписи с десяти случайных участков в Чечене, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В общей сложности на 50 участковых избирательных комиссиях (УИК) приписали более 31 тысячи человек.





В Карачаево-Черкесии на 10 участках расхождение по явке составило 3154 голоса, в Дагестане — 10935 голосов, Кабардино-Балкарии — 9848 голосов, Татарстане — 2074 голоса, это наименьший результат среди пяти исследованных регионов, Чечне — 5331 голос.





"Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК мы не нашли", — написали авторы материала. Расследование будет продолжено.



