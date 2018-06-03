Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Новая газета": явку на выборах президента России завысили в два-пять раз

Явку на выборах президента России в 2018 году завысили в два-пять раз, сообщила "Новая газета" в понедельник, 4 июня, со ссылкой на активистов и наблюдателей, которые сравнили официальные данные по явке с количеством людей, опустивших бюллетени в урны на записях камер наблюдения.

По данным издания, проанализированы видеозаписи с десяти случайных участков в Чечене, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. В общей сложности на 50 участковых избирательных комиссиях (УИК) приписали более 31 тысячи человек.

В Карачаево-Черкесии на 10 участках расхождение по явке составило 3154 голоса, в Дагестане — 10935 голосов, Кабардино-Балкарии — 9848 голосов, Татарстане — 2074 голоса, это наименьший результат среди пяти исследованных регионов, Чечне — 5331 голос. 

"Ни одного чистого участка из 50 проверенных УИК мы не нашли", — написали авторы материала. Расследование будет продолжено.

По отчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на выборах президента в 2018 году составила  67,5%. Владимир Путин и глава ЦИК Элла Памфилова назвали прошедшие выборы "самыми чистыми в истории", пишет snob.ru

14:17 04/06/2018






Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё