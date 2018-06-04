За фотографию "Сами вы подделка" ЛГБТ-активистку будут судить в трех судах
Вику Биран вызывают Центральный и Ленинский РУВД.
Об этом сообщил активист Ник Антипов.
Ранее на нее уже составили протокол в Московском РУВД за «проведение массового мероприятия – одиночный пикет». Суд по этому делу пройдет 6 июня в отсутствии Вики, которая выехала за границу. Девушка просила перенести заседание, но пока не получила ответа, передает "Белсат".
Коллаж facebook Nick Antipov
Вика сделала три отдельные снимки рядом с каждым зданием, которые стоят в пределах трех районов. Здание МВД находится в Центральном, сквер напротив КГБ – в Ленинском, здание правительства – в Московском.
Активистка ЛГБТ-движения Вика Биран сфотографировалась у зданий МВД, КГБ и Дома правительства с плакатом «Сами вы подделка» в знак протеста против гомофобского заявления Министерства внутренних дел. Вика отмечала, что ее действия сложно назвать пикетами, так как она была около зданий МВД, КГБ и Дома правительства недолго – развернула плакат, сделала фото и пошла в другое место.
13:52 04/06/2018
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