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За фотографию "Сами вы подделка" ЛГБТ-активистку будут судить в трех судах

Вику Биран вызывают Центральный и Ленинский РУВД.

Об этом сообщил активист Ник Антипов.

Ранее на нее уже составили протокол в Московском РУВД за «проведение массового мероприятия – одиночный пикет». Суд по этому делу пройдет 6 июня в отсутствии Вики, которая выехала за границу. Девушка просила перенести заседание, но пока не получила ответа, передает "Белсат".

Коллаж facebook Nick Antipov

Вика сделала три отдельные снимки рядом с каждым зданием, которые стоят в пределах трех районов. Здание МВД находится в Центральном, сквер напротив КГБ – в Ленинском, здание правительства – в Московском.

Активистка ЛГБТ-движения Вика Биран сфотографировалась у зданий МВД, КГБ и Дома правительства с плакатом «Сами вы подделка» в знак протеста против гомофобского заявления Министерства внутренних дел. Вика отмечала, что ее действия сложно назвать пикетами, так как она была около зданий МВД, КГБ и Дома правительства недолго – развернула плакат, сделала фото и пошла в другое место.

13:52 04/06/2018






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