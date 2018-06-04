Об этом сообщил активист Ник Антипов.





Ранее на нее уже составили протокол в Московском РУВД за «проведение массового мероприятия – одиночный пикет». Суд по этому делу пройдет 6 июня в отсутствии Вики, которая выехала за границу. Девушка просила перенести заседание, но пока не получила ответа, передает "Белсат"





Коллаж facebook Nick Antipov





Вика сделала три отдельные снимки рядом с каждым зданием, которые стоят в пределах трех районов. Здание МВД находится в Центральном, сквер напротив КГБ – в Ленинском, здание правительства – в Московском.



