Виталий может находиться в отделении, сообщает наш корреспондент. Точная причина задержания неизвестна, передает "Белсат"





Виталий Манько ведет популярный видеоблог и показывает реальное состояние калинковичского хозяйства.





Местные жители блоггера поддерживают – за полгода существования канала на него подписались почти 2 тысячи человек. А вот заместитель председателя Калинковичского райисполкома Виктор Замостик – наоборот упрекает, мол, Манько показывает ситуацию необъективно.





В последнее время блогер получал анонимные звонки с угрозами.

