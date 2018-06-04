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В Калинковичах задержали блогера, который разоблачает злоупотребления милиционеров и чиновников

Бывшего бизнесмена Виталия Манько задержали в его доме. Жена блогера с 4 детьми забаррикадировалась в доме. К ней ломятся милиционеры.

В Калинковичах задержали блогера, который разоблачает злоупотребления милиционеров и чиновников
Виталий может находиться в отделении, сообщает наш корреспондент. Точная причина задержания неизвестна, передает "Белсат".

Виталий Манько ведет популярный видеоблог и показывает реальное состояние калинковичского хозяйства.

Местные жители блоггера поддерживают – за полгода существования канала на него подписались почти 2 тысячи человек. А вот заместитель председателя Калинковичского райисполкома Виктор Замостик – наоборот упрекает, мол, Манько показывает ситуацию необъективно.

В последнее время блогер получал анонимные звонки с угрозами.

13:26 04/06/2018






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