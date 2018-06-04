В Калинковичах задержали блогера, который разоблачает злоупотребления милиционеров и чиновников
Бывшего бизнесмена Виталия Манько задержали в его доме. Жена блогера с 4 детьми забаррикадировалась в доме. К ней ломятся милиционеры.
Виталий может находиться в отделении, сообщает наш корреспондент. Точная причина задержания неизвестна, передает "Белсат".
Виталий Манько ведет популярный видеоблог и показывает реальное состояние калинковичского хозяйства.
Местные жители блоггера поддерживают – за полгода существования канала на него подписались почти 2 тысячи человек. А вот заместитель председателя Калинковичского райисполкома Виктор Замостик – наоборот упрекает, мол, Манько показывает ситуацию необъективно.
В последнее время блогер получал анонимные звонки с угрозами.
13:26 04/06/2018
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