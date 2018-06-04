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Путин рассказ о цели России в отношении ЕС

Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз (ЕС).

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Владимир Путин дал интервью в преддверии своего визита в Вену. По его словам, российская сторона не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.

«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что власти Австрии введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Путина 5 июня. Для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.

12:02 04/06/2018






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