Путин рассказ о цели России в отношении ЕС





Как отмечается, Владимир Путин дал интервью в преддверии своего визита в Вену. По его словам, российская сторона не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.





«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», — заявил Путин.





Ранее сообщалось, что власти Австрии введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Путина 5 июня. Для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.