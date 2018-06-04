Министр иностранных дел Владимир Макей, находясь в Бельгии по своего коллеги Дидье Рейндерса, не исключил возможного появления российской авиабазы в Беларуси. «На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы», – сказал министр.





Может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии? «Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу», – ответил Макей.





Андреем Егоровым. Какие интересы преследует официальный Минск, делая столь громкие заявления в сердце Евросоюза? Беларуская праўда обсуждает проблему с директором Центра европейской трансформации





- Идет своеобразная игра, цель которой – показать, что Беларусь находится под жестким давлением со стороны России. Показать, что Кремль давит на Минск с целью создать российскую авиабазу в Беларуси. Макей публично утверждает, что появление российской авиабазы в Беларуси не исключено, а кулуарно заявляет, что мы будем отбиваться изо всех сил. Официальный Минск пытается выжать из Запада всю возможную помощь на сопротивление «российскому давлению». Получается вывернутая на Запад старая схема «нефть в обмен на поцелуи»: мы сопротивляемся воображаемому российскому давлению в обмен на экономические преференции со стороны Запада и игнорирование нарушений прав человека в Беларуси. Карта «российского давления» разыгрывается достаточно тонко.





Сегодня беларуская власть исчерпала ресурс на сближение с Западом, поэтому нужно придумывать новые ходы – «российская карта» и является одним из таких ходов. Минску нужно подписывать приоритеты партнерства с Евросоюзом, чтобы помощь со стороны ЕС росла. Но подписанию соглашения мешают, скажем, противоречия по поводу БелАЭС. Значит, «российское давление» следует представить гораздо большей угрозой, чем несоблюдение стандартов безопасности АЭС. «Российская угроза» нужна, например, для давления европейских стран на Литву с целью подписания приоритетов партнерства с формулировками, на которых настаивает беларуская власть.





Все сказанное выглядит как конспирологическая версия, но другого объяснения заявлениям Минска у меня нет.





- Насколько велико сегодня – явное или тайное – давление на Минск с целью сформировать на беларуской земле российскую авиабазу?





- Давление если и происходит, то не носит критического характера. Российская авиабаза имеет свою цену, которую Россия не хочет платить Беларуси. Цена совершенно ясна и давно обсуждена: поставка энергоносителей по внутрироссийским ценам, устранение торговых барьеров для прихода беларуских товаров на российский рынок. Но Россия не хочет поддерживать экономическую независимость Беларуси, в ответ официальный Минск не согласен на продажу столь большой части своего суверенитета. Хотя в военно-стратегическом смысле российская авиабаза ничего не решает, как мы понимаем.





-В тот же день, 1 июня, Александр Лукашенко на погранзаставе «Дивин» Кобринского района обрушился на Россию: «Если они (россияне. – Авт.)хотят закрыть границу – пожалуйста. Закроют – мы в ответ также должны ввести контроль на границе». Происходит синхронное давление на Запад и на Россию?





- Торговые споры традиционно выливаются в политические спекуляции, которые в данном случае облечены в приграничную риторику. Существующая нормативная база позволяет вводить ритуальные вещи на границе, но для реального восстановления границы Беларуси понадобится куда больше, чем просто заявления. Всем острым пассажам есть предел, определяемый законодательством Таможенного союза, ЕАЭС. Иначе придется пересматривать международные договора, и кому придется хуже в таком случае – большой вопрос.





Идет игра на нервах, рассчитанная на пиар-эффект, а не на реальное восстановление границы.





Справка. 19 сентября 2015 года Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Беларуси и поручил российским Минобороны и МИД провести переговоры с Минском.





Предполагалось, что российская авиабаза в Бобруйске начнет функционировать уже с января 2016 года.





Официальный Минск сумел временно заблокировать вопрос. Однако после военных учений “Запад-2017” эксперты снова заговорили о том, что Кремль может актуализировать проблему, особенно после президентских выборов в России.