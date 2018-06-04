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В Минске находится министр иностранных дел Монголии

3-5 июня в Беларуси с официальным визитом находится министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар.

Сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретится с монгольским коллегой и подпишет ряд международных документов, сообщает пресс-служба беларуского МИД.

В 2017 г. беларуский экспорт в Монголию составил всего $13,5 млн (рост 37,9%по сравнению с 2016 г.), импорт – $124,8 тыс. (рост – 81,4%, основа – плавиковый шпат на $124 тыс.).

Беларусь экспортировала в 2017 году в Монголию услуг на  $4,1 млн (темп роста – 214%), импортировала – $3,9 млн. Основа экспорта – услуги автомобильного (73,2% всего объема) и ж/д транспорта (20,6%). Основа импорта – услуги ж/д транспорта (93,1%).

Доля Беларуси в общем импорте Монголии незначительна: всего 0,6% (22-е место), в том числе по сухому молоку – 33,6% (2-е место после Новой Зеландии), маслу сливочному – 15,6% (3-е место после Новой Зеландии, Франции), грузовым автомобилям – 8,5% (4-е место после КНР, США, Южной Кореи).

11:24 04/06/2018






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