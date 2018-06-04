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Лукашенко назвал «недоумками» российских авторов, которые пишут, что белорусская власть «забыла» про 9 Мая

Александр Лукашенко 2 июня ответил на упрек одного из российских информационных ресурсов, автор которого утверждал, что в Беларуси есть своя победа — 3 июля вместо 9 мая.

Лукашенко пояснил, что военные парады в Беларуси в юбилейные даты проводятся на 9 мая а в остальные годы — 3 июля.

По словам Лукашенко, ветераны просят, чтобы время проведения парада в России и Беларуси не совпадало. Это, мол, позволяет посмотреть трансляцию на Красной площади в Москве.

«Так за что вы нас упрекаете — за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа», — цитирует БелТА заявление Лукашенко, сделанное на территории Брестской крепости.


Источник: "Наша Нива"
11:22 04/06/2018






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