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Российский депутат ответил на слова Лукашенко о "приватизации Победы"

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия не присваивала себе лавры победителя в Великой Отечественной войне. Это стало ответом на слова Александра Лукашенко с критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.

«Здесь нет того, что Россия „приватизирует“ себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз», — сказал РИА НовостиВодолацкий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.


— В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен, — сказал Лукашенко.

Президент напомнил о сотнях тысяч погибших во время войны и тысячах сожженных деревень.

— Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку.

10:00 04/06/2018






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