«Здесь нет того, что Россия „приватизирует“ себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз», — сказал РИА Новости Водолацкий.





Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.









— В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен, — сказал Лукашенко.





Президент напомнил о сотнях тысяч погибших во время войны и тысячах сожженных деревень.





— Нам делить Победу — это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку.

