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У могилевской милиции совсем плохо с белорусским языком. И гугл-переводчик не помог

Хочется надеяться, что ловить преступников у сотрудников Ленинского РОВД г. Могилева получается лучше, чем преследовать журналистов за их деятельность и отвечать за свои слова.

Фрилансер Алина Скребунова, которую оштрафовали на 50 базовых величин за незаконную журналистскую деятельность, на прошлой неделе дважды пожаловалась в милицию на брутальные действия сотрудников Ленинского РОВД.

Первая жалоба девушки касалась попыток незаконного проникновения в её жилище. Вторая – жесткого задержания около квартиры для доставки в Ленинский РОВД только для того, чтобы ей вручили повестку на следующий день.

Отчитался за подчиненных временно исполняющий обязанности замначальника райотдела Александр Пушин. Он прислал Скребуновой два практически идентичных ответа. Идентичных и красных от ошибок. Мspring.online приводит скан текста его ответа.



08:38 04/06/2018






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