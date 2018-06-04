Фрилансер Алина Скребунова, которую оштрафовали на 50 базовых величин за незаконную журналистскую деятельность, на прошлой неделе дважды пожаловалась в милицию на брутальные действия сотрудников Ленинского РОВД.





Первая жалоба девушки касалась попыток незаконного проникновения в её жилище. Вторая – жесткого задержания около квартиры для доставки в Ленинский РОВД только для того, чтобы ей вручили повестку на следующий день.





Отчитался за подчиненных временно исполняющий обязанности замначальника райотдела Александр Пушин. Он прислал Скребуновой два практически идентичных ответа. Идентичных и красных от ошибок. Мspring.online приводит скан текста его ответа.







