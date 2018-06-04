Евросоюз сократит помощь странам Восточной Европы

По решению Еврокомиссии некоторые восточноевропейские государства ЕС в будущем получат почти на четверть меньше региональных субсидий. Согласно внутренним расчётам Брюсселя, Польша в период с 2021 по 2027 год получит 64,4 млрд евро. Для сравнения: с 2014 по 2020 год эта сумма составила 83,9 млрд евро.

Ещё хуже будут потери Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы. Каждая из указанных стран лишится 24% своих субсидий. Несмотря на это, в дальнейшем можно ожидать ещё большие сокращения выплат. На значительно меньшее количество денег из Брюсселя на строительство инфраструктуры и модернизацию экономики могут рассчитывать также Словакия (21,7%) и Германия (20,6%).





Тем временем для Австрии особых перемен не предвидится. Она продолжает оставаться одной из самых устойчивых стран Евросоюза. Её ожидает прежний объём финансирования — в размере 1,3 млрд евро в течение семи лет.





В свою очередь, средиземноморские страны получат больше выплат. Субсидии Испании, как ожидается, увеличатся на пять процентов — до 34 млрд евро; Италии — на 6,4 процента — до 38,6 миллиарда евро; а Греции — на восемь процентов — до 19,2 миллиарда евро. В дальнейшем указанные суммы могут немного колебаться из-за возможной инфляции.





Само по себе сокращение финансирования восточноевропейских государств, по словам еврочиновников, говорит о том, что эти страны гораздо лучше пережили финансовый кризис, чем многие остальные. Их экономики стали сильнее.





«Естественным следствием благосостояния является постепенное снижение поддержки. Этот факт, в конце концов, хороший знак», — заявила комиссар ЕС по региональной политике Корина Крецу.