На выборах в Словении победила оппозиция

Radio Svaboda svaboda.org

На парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши, получив 25% голосов, сообщает Reuters.

Второе место заняла партия LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,6% голосов. Третье место с 9,8% заняла Современная центристская партия"экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.



Словенская демократическая партия известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции.



Партия получит 25 мест из 90 в парламенте.



Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.

