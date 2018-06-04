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На выборах в Словении победила оппозиция

На парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши, получив 25% голосов, сообщает Reuters.

Второе место заняла партия LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,6% голосов. Третье место с 9,8% заняла Современная центристская партия"экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.
    
Словенская демократическая партия известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции.
    
Партия получит 25 мест из 90 в парламенте.
    
Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.
07:47 04/06/2018






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