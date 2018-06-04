В Северной Корее сменили военную верхушку – СМИ
Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.
Отмечается, что в вооруженных силах КНДР были разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и США.
По данным агентства Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.
Помпео встретился с экс-главой разведки КНДР для подготовки саммита
Напомним, на 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
По данным агентства Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.
Помпео встретился с экс-главой разведки КНДР для подготовки саммита
Напомним, на 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.
07:43 04/06/2018
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