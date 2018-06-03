Британия изучает природу денег приближенных к Путину

Британское Национальное агентство по вопросам преступности (NCA) проводит проверку происхождения "грязных денег" в замороженных активах, которое нацелено на 130 человек, в числе которых российские олигархи и мультимиллионеры приближенные к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает The Times





Согласно сообщению, с января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов (более 66 500 долларов).





Отмечается, что сотрудники агентства расширили расследование на бизнесменов, связанных с режимом Путина после покушения на бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.





Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун сказал, что его команда проверяет "от 120 до 140" человек из-за заявлений о непонятном происхождении их богатства.





Источник газеты в правительстве сообщил, что атака в Солсбери активизировала работу против незаконно полученного богатства, в том числе имеющими политический вес россиянам.





29 апреля неправительственная организация Global Witness сообщила, что российские олигархи хранят на офшорных счетах британских заморских территорий по меньшей мере 34 млрд фунтов стерлингов (47 млрд долларов).





2 мая правительство Великобритании обязало Каймановы и Британские Виргинские острова раскрыть имена владельцев зарегистрированных там активов до конца 2020 года.