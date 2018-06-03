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Лукашенко хочет, чтобы БРСМ был более активным

По мнению президента, нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма и бюрократии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как должна сегодня строиться работа Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), сообщила пресс-служба главы государства.

В конце мая в Минске прошел отчетно-выборный съезд организации, на котором был избран новый руководитель — Дмитрий Воронюк. Сейчас БРСМ находится в поисках новых путей своего развития.

"Нужна живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела", — сказал Лукашенко, посещая в субботу Брестскую Краснознаменную пограничную группу имени Ф. Э. Дзержинского.

Также глава государства хотел бы, чтобы БРСМ был "более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то периодические акции, но каждого человека в деле".


Лукашенко отметил, что БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых можно сформировать кадровый резерв.

"Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества", — сказал президент.

По словам Лукашенко, БРСМ — это структура, которую можно задействовать в любое время, особенно — в тяжелый период.

По мнению главы государства, студенческий актив вместе с ректором и профсоюзом должен управлять процессами в вузе. Администрации президента поручено начать тесную работу с БРСМ, чтобы реструктуризировать деятельность объединения и определить основные направления его работы.

В пресс-службе также сообщили, что в ближайшее время Лукашенко планирует встретиться с руководством и наиболее активными членами молодежных объединений и других общественных организаций.


Источник: Sputnik
18:55 03/06/2018






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