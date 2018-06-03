Лидер беларуского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук написал пост в Facebook о том, как тпроходило обсуждение, кто поддержал беларуское правительство и о реакции участников на ситуацию в стране. Приводим пост полностью.

«Вчерашнее рассмотрение выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ «О недопущении принудительного труда» заняло около двух часов. Выступило 22 человека. Работодателей было всего двое, выступление спикера, девушки из Канады, было нейтральным, а представитель Беларуси ожидаемо рисовал картину пасторальными тонами.





Представители правительств и трудящихся, как обычно, разделились. Цивилизованные, демократические страны – все 27 стран ЕС, а также Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Норвегии, Швейцарии – от их имени выступал представитель правительства Болгарии, осуждали практики принудительного труда в Беларуси. В нашу поддержку выступили представители профсоюзов Германии, России, Глобального союза IndustriALL.





На стороне беларуских властей, как всегда, были их друзья по несчастью, озабоченные кто проблемами сохранения своих авторитарных, недемократических режимов, а кто – занятые их построением – Венесуэлы, Турции, Туркменистана, Казахстана, Судана, Ирана, Китая, Кубы, правительства России.





Причем создавалось впечатление, что беларуский агитпроп в лице дипломатической миссии при ООН и ФПБ строчил тексты этих опусов под копирку – они были похожими друг на друга словно однояйцевые близнецы. Как обычно, больше всех времени выделялось для выступления – в начале и в конце дискуссии, в общей сложности полчаса – беларускому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. И, надо сказать, она им воспользовалась сполна, наговорила много чего такого, от чего в приличном обществе принято воздерживаться.





Мой давний добрый друг Кирилл Букетов из Международного союза пищевиков, пришедший на обсуждение вопроса, был просто шокирован сказанным министром и заявил, что стены МОТ ничего подобного не слышали.





Здесь я, пожалуй, соглашусь с Кириллом, ибо вряд ли еще от кого-либо в международном сообществе можно услышать в обоснование принудительного труда алкоголиков в ЛТП, что труд лечит. Спасибо, что не освобождает, как зловеще было написано на входных воротах в Освенцим.





Министр и те, кто вкладывал ей в выступление эти идеи явно перестарались. Но оно и к лучшему – ещё у одной группы представителей международного сообщества открылись глаза, по каким лекалам пытаются выстраивать порядки в стране беларуские власти. По крайней мере, несколько человек подошли ко мне и, качая головой, сказали: «Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей». Я их успокоил – не волнуйтесь, мол, до этого не дойдет. И сам подумал: «Какое все же счастье, что беларуские правители опоздали с появлением на свет лет этак на 50. Иначе все бы было куда более трагично. А нынешнее желание выстроить государство со всеобщим принуждением к труду выглядит не более чем фарсом. И долго он не просуществует. Но, к сожалению, жизнь при этом сотням тысяч белорусов изуродует или испортит». Впрочем, это уже совсем другая история...»