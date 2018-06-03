«Это был геноцид»: В Куропатах проходит митинг-реквием

Заместитель КХП-БНФ Юрась Беленький заявил, что Куропацкая трагедия не ушла в прошлое и может повториться — он упомянул, что министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич надевает форму НКВД (он говорит, так «выражает уважение»), а это «то же Гестапо и СС», говорит Беленький.

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«Это был геноцид. Убивали по национальному признаку. Убивали белорусов. Надо помнить об этом. Ведь он [геноцид. – Прим. Belsat.eu] не остановлен – уничтожается наш язык и культура», – заявил во время своего выступления заместитель председателя КХП-БНФ Сергей Попков.

Митинг посвящен 30-летию открытия правды об урочище под Минском . Исследователи полагают, что под большевистские репрессии, которые имели массовый характер в 1917-1953 годах, попали как минимум 600 тысяч человек. По другим оценкам, эта цифра достигает 1,4 миллиона. Но точные цифры неизвестны — КГБ до сих пор не раскрыл архивы. По разным подсчетам, каратели НКВД расстреляли в Куропатах с 1937 по 1941 годы от 30 до 250 тысяч человек.

Акция проходит на фоне протестов против открытия под самым комплексом ресторана «Поедем, поедим» на территории комплекса, который ранее получил название «Бульбаш-холл».





Активисты сначала просили власти повлиять на ситуацию, а потом решили действовать самостоятельно. Они пытаются блокировать заезд машин с продуктами на территорию ресторана.





«Бизнеса здесь не будет, даже если нас будут сажать за решетку», – сказал Павел Северинец.