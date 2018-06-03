30 лет назад белорусы узнали о расстрелах в Куропатах

Тридцать лет назад известие об открытии массового захоронения жертв НКВД в Куропатах на окраине Минска вызвало настоящий информационный взрыв. Узнав правду о Куропатах, люди пришли в урочище, чтобы почтить память тысяч соотечественников, расстрелянных в этом месте в годы сталинских репрессий. Тогда впервые за десятилетия жизни в составе СССР и подпольной борьбы за независимость белорусы открыто подняли национальный бело-красно-белый флаг.





Но с каждым годом память об этой трагедии исчезает. Молчание государства привело к тому, что молодые люди не знают, какую роль сыграло в истории Беларуси это страшное место.





«3 июня 88 была напечатана статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева, которая изменил Беларусь. «У нас есть немало величественных памятников жертвам немецкого фашизма, но нет ничего, что напоминало бы поколениям о жертвах сталинизма. Это неправильно и непростительно» - писал Василь Быков в предисловии. И через 26 лет власти не сделали ничего. Кресты в Куропатах поставил народ. Поэтому - народный мемориал», - вспоминал в фейсбуке политик и бывший депутат Верховного Совета Сергей Наумчик.









Урочище Куропаты, расположенное недалеко от Минска, известно как место массовых расстрелов. В апреле 1988 года во время археологических раскопок в лесном массиве Куропаты были найдены останки людей. Эти факты стали широко известны благодаря деятельности историка, лидера Белорусского Народного Фронта Зенона Позняка и общественной организации «Мартиролог Беларуси». В июне 1988 была создана правительственная комиссия, и прокуратурой БССР возбуждено уголовное дело по обнародованным фактам.





В процессе расследования, что подтверждено в информационном сообщении Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, установлено, что там с 1937 по 1941 сотрудники НКВД расстреливали репрессированных жителей Беларуси. По разной информации в Куропатах захоронено до 30 тысяч человек (отдельные историки говорят о 100 и даже 250 тысячах человек). Однако при власти Лукашенко официальная пропаганда начала опровергать эти факты, подтвержденные государственными комиссиями в 1990-е гг.





В 1988 году в Куропаты впервые пришли десятки тысяч человек, чтобы поклониться памяти жертв. Именно с мемориальных митингов началась история Белорусского Народного Фронта «Адраджэньне». В начале ноября 1988 года многотысячный митинг у Московского кладбища в Минске и шествие к Куропатам, приуроченные ко дню поминания предков Дзяды, были разогнаны с помощью брандспойтов и слезоточивого газа тогдашней коммунистической властью БССР.





По куропатскому делу за последние 20 лет было проведено 4 официальных следствия по требованию разных общественных организаций. Работали специалисты из Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, ученые. Все они пришли к однозначному заключению, что расстрелы там велись органами НКВД до начала войны 1941-45 годов. Заключение последнего следствия до сих пор не опубликовано.







