-Рассмотрение выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ “О недопущении принудительного труда” заняло около двух часов. Выступило 22 человека. Работодателей было всего двое, выступление спикера, девушки из Канады, было нейтральным, а представитель Беларуси ожидаемо рисовал картину пасторальные тонами.





Представители правительств и трудящихся, как обычно, разделились. Цивилизованные, демократические страны – все 27 стран ЕС, а также Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Норвегии, Швейцарии – от их имени выступал представитель правительства Болгарии, осуждали практики принудительного труда в Беларуси.





В нашу поддержку выступили представители профсоюзов Германии, России, Глобального союза IndustriALL.





На стороне беларуских властей, как всегда, были их друзья по несчастью, озабоченные кто проблемами сохранения своих авторитарных, недемократических режимов, а кто – занятые их построением – Венесуэлы, Турции, Туркменистана, Казахстана, Судана, Ирана, Китая, Кубы, правительства России. Причем создавалось впечатление, что беларуский агитпроп в лице дипломатической миссии при ООН и ФПБ строчил тексты этих опусов под копирку – они были похожими друг на друга словно однояйцевые близнецы.





Как обычно, больше всех времени выделялось для выступления в начале и в конце дискуссии – в общей сложности полчаса – беларускому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. И, надо сказать, она им воспользовалась сполна, наговорила много чего такого, от чего в приличном обществе принято воздерживаться. Мой давний добрый друг Кирилл Букетов из Международного союза пищевиков, пришедший на обсуждение вопроса, был просто шокирован сказанным министром и заявил, что стены МОТ ничего подобного не слышали. Здесь я, пожалуй, соглашусь с Кириллом, ибо вряд ли еще от кого-либо в международном сообществе можно услышать в обоснование принудительного труда алкоголиков в ЛТП, что труд лечит. Спасибо, что не освобождает, как зловеще было написано на входных воротах в Освенцим.