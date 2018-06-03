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Как прошла акция #FreeSentsov во всем мире

Призыв освободить незаконно удерживаемого российской властью Олега Сенцова подхватили десятки стран.

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову - свободу, Чемпионату мира по футболу в России - бойкот; именно такие требования были выдвинуты в ходе глобальной акции в поддержку украинского режиссера, которого незаконно удерживают в российской колонии, митинги и пикеты прошли в десятках стран на разных континентах - даже за "поребриком", то бишь, в самой России.

Как именно проходили акции?

Франция. В французском городе Лион главе Кремля Владимиру Путину показали "красную карточку". На митинг #FreeSentsov там пришли десятки активистов с громкоговорителями и флагами Украины. Подобные акции провели в Германии и Австралии.

Латвия. В столице Латвии Риге люди на митинге в поддержку Сенцова несли огромную карикатуру на Чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России.

Грузия. В Тбилиси на пикет к российскому посольству вышли десятки неравнодушных, люди держали красные плакаты с устрашающими иллюстрациями на тему того же футбольного чемпионата.

Призыв немедленно освободить Сенцова подхватили также в Беларуси, Чехии, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Польше и даже... в России.

Активисты, принимавшие участие в акции, искренне уверены - вербальное давление на российскую власть, акциями, пикетами, флешмобами должно сработать; Кремль должен освободить Олега Сенцова и вместе с ним - всех украинских политзаключенных.

14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме. Он требует, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

МИД Украины и Государственный департамент США выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных. Группа французских кинематографистов обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой посодействовать в освобождении украинского режиссера из российской тюрьмы.

Украинского режиссера Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали сотрудники ФСБ весной 2014 года в оккупированном Крыму. Их вывезли в Россию, где Сенцова приговорили по сфабрикованному обвинению в организации теракта к 20 годам колонии строго режима. Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Ни один из них вины не признал.

Источник: ZN.UA / ТЕЛЕКАНАЛ «24»
09:47 03/06/2018






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