“Загадывать наперед не буду, но от партийной жизни хотелось бы немножко отойти”, – пояснил Беларускай праўдзе ранее Анатолий Лебедько.





В импровизированных праймериз, проведенных путем анкетирования по телефону, бресткие партийцы высказались за то, чтобы Анатолий Лебедько остался у руля партии.





“В организации с большим перевесом были отданы голоса действующему лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько, — цитирует заместителя председателя Брестской областной организации ОГП Алину Литвинчук сайт ucpb.org . — Активисты считают, что в условиях внешней и внутренней угрозы структуре нужно сохранять ее единство. Председателю партии не стоит торопиться с принятием решения не баллотироваться на съезде, а прислушаться к мнению большинства”.





На пост председателя ОГП претендуют депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, руководитель Гомельской организации Василий Поляков, Николай Козлов и Сергей Скребец. Четвертого претендента в партии забраковали, поскольку он возглавляет оргкомитет партии “Свабода”.





Съезд ОГП пройдет 8 июля.







