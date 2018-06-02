Брестская организация ОГП видит председателем Анатолия Лебедько. Но он ведь уходит
Брестская областная организация ОГП хочет видеть председателем партии Анатолия Лебедько.
“Загадывать наперед не буду, но от партийной жизни хотелось бы немножко отойти”, – пояснил Беларускай праўдзеранее Анатолий Лебедько.
В импровизированных праймериз, проведенных путем анкетирования по телефону, бресткие партийцы высказались за то, чтобы Анатолий Лебедько остался у руля партии.
“В организации с большим перевесом были отданы голоса действующему лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько, — цитирует заместителя председателя Брестской областной организации ОГП Алину Литвинчук сайт ucpb.org. — Активисты считают, что в условиях внешней и внутренней угрозы структуре нужно сохранять ее единство. Председателю партии не стоит торопиться с принятием решения не баллотироваться на съезде, а прислушаться к мнению большинства”.
На пост председателя ОГП претендуют депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, руководитель Гомельской организации Василий Поляков, Николай Козлов и Сергей Скребец. Четвертого претендента в партии забраковали, поскольку он возглавляет оргкомитет партии “Свабода”.
Съезд ОГП пройдет 8 июля.
21:04 02/06/2018
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