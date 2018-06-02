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НАТО создаст 30-тысячный резервный отряд на случай российской агрессии

Североатлантический альянс в целях повышения обороноспособности на случай агрессии со стороны России планирует создать резервный отряд в количестве 30 тысяч человек, ведущая роль в котором будет отведена Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«НАТО хочет повысить свою готовность на случай нападения со стороны России. Альянс планирует сформировать новое резервное соединение в составе примерно 30 тысяч военнослужащих национальных армий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что резерв предполагается мобилизовать в течение 30 дней, если возникнет необходимость. В их распоряжение будут предоставлены несколько сотен истребителей и кораблей. В высоких кругах НАТО говорят, что Германия будет играть ведущую роль в этом новом подразделении.

Резерв предусмотрен как дополнение к существующим силам реагирования НАТО (Force Response Force), в которых в настоящее время насчитывается около 20 тыс военнослужащих. Инициатива исходит от США, пишет издание.

По данным газеты, министры обороны НАТО обсудят этот вопрос на своей встрече в Брюсселе 7-8 июня. Затем лидеры стран Альянса должны будут принять политическую декларацию на своем саммите в середине июля, пишет ukrinform.ru


20:55 02/06/2018






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