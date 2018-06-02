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В Каталонии закончилось прямое управление Мадрида

В Каталонии 2 июня принесло присягу новое правительство, сформированное по итогам выборов, которые прошли в декабре 2017 года.

Таким образом, в регионе закончилось введенное осенью прямое управление Мадрида, пишет meduza.io

Правительство возглавил Ким Торра — сторонник независимости Каталонии, кандидатуру которого предложил находящийся за границей бывший глава региона Карлес Пучдемон. Торра призвал к диалогу нового премьер-министра Испании Педро Санчеса, который 2 июня также принес присягу.

«Мы должны сесть за стол переговоров, два правительства. Эта ситуация не может продолжаться ни дня больше», — заявил он.


Прямое управление Мадрида было введено в Каталонии в конце октября 2017 года — после того, как власти региона объявили о его независимости по итогам референдума. Ввести в автономии прямое управление позволяет Конституция Испании.

После этого парламент Каталонии был распущен; в декабре 2017 года в регионе прошли новые выборы, на которых опять победили сторонники независимости.

Парламентарии попытались вернуть на пост главы правительства находящегося за границей Карлеса Пучдемона, которого власти Испании обвиняют в мятеже, но Конституционный суд не позволил сделать это.



18:27 02/06/2018






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