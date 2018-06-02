В Каталонии закончилось прямое управление Мадрида

Таким образом, в регионе закончилось введенное осенью прямое управление Мадрида, пишет meduza.io





Правительство возглавил Ким Торра — сторонник независимости Каталонии, кандидатуру которого предложил находящийся за границей бывший глава региона Карлес Пучдемон. Торра призвал к диалогу нового премьер-министра Испании Педро Санчеса, который 2 июня также принес присягу.





«Мы должны сесть за стол переговоров, два правительства. Эта ситуация не может продолжаться ни дня больше», — заявил он.









Прямое управление Мадрида было введено в Каталонии в конце октября 2017 года — после того, как власти региона объявили о его независимости по итогам референдума. Ввести в автономии прямое управление позволяет Конституция Испании.





После этого парламент Каталонии был распущен; в декабре 2017 года в регионе прошли новые выборы, на которых опять победили сторонники независимости.





Парламентарии попытались вернуть на пост главы правительства находящегося за границей Карлеса Пучдемона, которого власти Испании обвиняют в мятеже, но Конституционный суд не позволил сделать это.







