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Британские военные проинспектируют белорусскую воинскую часть

В период с 4 по 7 июня в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Беларуси будет находиться инспекционная группа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Минобороны Беларуси.

Инспекционной группой будет проведена инспекция воинской части (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Целью инспекции будет являться проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству, говорится в сообщении.

В составе инспекционной группы, помимо шести военных инспекторов из Великобритании, примут участие по одному военному инспектору из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.


Источник: interfax.by
17:53 02/06/2018






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