Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Сингапур готов заплатить за проживание Ким Чен Ына в президентском люксе во время саммита США-КНДР

Сингапур возьмет на себя часть расходов в случае, если он действительно примет саммит США-КНДР, сообщил журналистам в субботу сингапурский министр обороны Нг Энг Хен.

"Конечно же, да, это цена, которую мы хотели бы взять на себя для того, чтобы сыграть небольшую роль в этой исторической встрече", - сказал он без каких-либо подробностей.

Ранее "Вашингтон пост" написала, что пока остается неурегулированным ряд логистических и финансовых проблем, связанных с организацией саммита. В частности, стороны не могут решить, кто заплатит за гостиничный номер Ким Чен Ына.

Отмечается, что президентский люкс в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, обойдется в $6 тысяч за ночь, не учитывая размещения делегации КНДР. Кроме того, делегации из Пхеньяна для перелета в Сингапур может потребоваться самолет стороннего государства. 

По информации источника газеты, представители КНДР хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, и США готовы на это пойти. Однако американская сторона опасается, что КНДР могут воспринять это как оскорбление, поэтому они ведут переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил северокорейские счета.


Первоначально саммит США-КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе президент США сообщил, что отказывается от него из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. 



"Белорусский партизан"
17:11 02/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё