Лукашенко критикует Россию второй день подряд. К чему бы это?
В субботу Лукашенко выступил с резкой критикой попыток России приватизировать Победу в Великой Отечественной войне.
Об этом он заявил на территории Брестской крепости.
"Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, накануне Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.
"Белорусский партизан"
16:10 02/06/2018
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