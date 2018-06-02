Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

По стопам папы: Коля Лукашенко тоже готовится служить в погранвойсках

Александр Лукашенко сообщил, что и его младший сын Николай готовится служить в погранвойсках.

Накануне Лукашенко встретился с семьями военнослужащих во время поездки в погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе. Лукашенко задали вопрос о традициях, отвечая на который, он отметил, что его сын Николай так же, как он сам и остальные сыновья Лукашенко, готовится служить на границе, прозвучало в эфире телеканала ОНТ в пятницу.

Лукашенко рассказал, как принято в его семье проводить День пограничника.

"Раньше пограничники кто-то в фонтанах купался и прочее. Я не купался, но принимал участие в этих днях. По мере движения в своей жизни мне приходилось менять привычки в эти дни. Это уже больше, наверное, дети мои… Здесь старший, средний — на работе сегодня. Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы", — цитирует Лукашенко sputnik.by.

Кроме того, в эфире телеканала "Беларусь 1" Лукашенко сказал, что Николай "должен следом за старшими пойти". "По крайней мере я так полагаю сейчас, он не против", — сказал он.


"Если бы я не служил в погранвойсках, я бы не был президентом"

Посещая порганзаставу "Дивин", Лукашенко также заявил, что служба в погранвойсках навсегда останется важной частью его жизни.

"Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас", — уверен Лукашенко.

10:25 02/06/2018






Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё