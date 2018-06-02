Владимир Владимирович, поющий не своим голосом

«Беларусь не планирует разрешить России разместить ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей».





То есть, Владимир Владимирович, конечно, сказал мягче – если уж цитировать не «Голос Америки», а самого Владимира Владимировича: «На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, – продолжил министр. – Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи». Смысл не меняется, просто несколько дипломатичнее звучит, конечно.





За что я люблю белорусский МИД – за его удивительную, почти детскую непосредственность. Еще совсем недавно рано поседевшие аналитики убеждали послов евроатлантического сообщества в том, что страшнее кошки зверя нет, а присутствие на территории суверенной Беларуси российской военной базы напрямую угрожает белорусскому суверенитету. И вот теперь уже тот, с чьей руки они эту информационную баланду и хлебали, высказывается в духе: мол, нет, нас пугают не столько братские российские солдаты на своей территории, сколько чудовищный монстр NАТО, чьи цепкие лапы тянутся к нам через территорию Польши.





Собственно говоря, можно, разумеется, утверждать, что ничего не изменилось. Что теперь уже не седовласые юноши с неплохим знанием английского, а лично министр бьет тревогу: мол, нет, нет, друзья наши дорогие, российская база все еще возможна, а потому спасите энд помогите! Но заявление читается уже совсем иначе – как прямой шантаж: поставите контингент американских войск в Польшу – а мы в ответ поставим российскую базу на территорию Беларуси.





В цивилизованном обществе это называется «шантажом». Мягким, да, очень дипломатическим, но – шантажом…





Впрочем, Владимиру Владимировичу не впервые заниматься шантажом. Главное – вовремя найти тех, кто радостно – с надеждой на небольшие дивиденды – этот шантаж озвучит. В данном случае вот – слушаем голос Владимира Владимировича.





Что? Нет, я не об этом Владимире Владимировиче. Да. Да, разумеется, о том. А этот всего лишь озвучивает.