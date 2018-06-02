Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Вопрос о взаимном признании виз с Россией отложен до сентября

Консультации компетентных органов Беларуси и России по полномасштабному соглашению о взаимном признании виз продолжатся в сентябре, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских игр — ред.), посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов, а уже после этого, я думаю, в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел по данному вопросу», — заявил Бегун.    

Большое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.

После оценки эффективности «спортивного» соглашения будет продолжена работа над полномасштабным соглашением о взаимном признании виз, подытожил Бегун, пишет sb.by.

08:29 02/06/2018






Загрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку
Татьяна Короткевич
Иногда дети – это триллер. Типа «От заката до...
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё