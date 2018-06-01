Лукашенко отличился резонансным заявлением о членстве Украины в НАТО

«Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возьмут верх крайне националистические тенденции с ориентацией «вести войну со всеми», то это третья ситуация — еще более сложная», — заявил Лукашенко.





Более того, глава белорусского государства призвал Кремль не боятся вероятности вступления официального Киева в Альянс: «Возможно, что придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, в котором будут отдельные бандформирования и группировки. В таком случае нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным».





Следует напомнить, что ранее в парламентской ассамблее НАТО заявили о необходимости поддержать надежды Украины на вступление в Альянс.