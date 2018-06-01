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Лукашенко отличился резонансным заявлением о членстве Украины в НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса, поскольку это, с его точки зрения, поможет предотвратить ее превращение в «бандитское государство», сообщает «Белта».

«Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возьмут верх крайне националистические тенденции с ориентацией «вести войну со всеми», то это третья ситуация — еще более сложная», — заявил Лукашенко.

Более того, глава белорусского государства призвал Кремль не боятся вероятности вступления официального Киева в Альянс: «Возможно, что придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, в котором будут отдельные бандформирования и группировки. В таком случае нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным».

Следует напомнить, что ранее в парламентской ассамблее НАТО заявили о необходимости поддержать надежды Украины на вступление в Альянс. 

20:58 01/06/2018






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