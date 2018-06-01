Ролик был записан 30 мая около мемориала «Уральцам, которые ковали победу».





По словам участников видео, они представляют 157 человек, которые отдали осужденному теперь мошеннику деньги за квартиры в непостроенном доме. Авторы обращения требуют включить их в реестр обманутых дольщиков и довести ситуацию до логического разрешения: чтобы люди получили назад свои деньги или квартиры. Местные власти, однако, отказываются помогать горожанам.