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Жители Екатеринбурга записали видеообращение к Путину, стоя на коленях

Обманутые дольщики в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. При этом они были стоя на коленях.

Ролик был записан 30 мая около мемориала «Уральцам, которые ковали победу».

По словам участников видео, они представляют 157 человек, которые отдали осужденному теперь мошеннику деньги за квартиры в непостроенном доме. Авторы обращения требуют включить их в реестр обманутых дольщиков и довести ситуацию до логического разрешения: чтобы люди получили назад свои деньги или квартиры. Местные власти, однако, отказываются помогать горожанам.

Источник: belsat.eu, согласно «URA.RU»
20:37 01/06/2018






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