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Активиста Маркелова судят за просьбу заблокировать сайт МВД

Днем 31 мая активист движения «Дзея» Петр Маркелов вышел к минскому зданию Министерства внутренних дел с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202». На следующий день его вызвали в милицию, задержали и начали судить, пишет «Радио Свобода».

В суде Московского района Минска 1 июня судья Татьяна Мотоль отправила дело Петра Маркелова за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП РБ) на доработку. Следующее заседание пройдет в понедельник 4 июня. Выходные до суда Маркелов проведет в центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина, сообщила Свободе Ксения Тарасевич.


Почему суд перенесли? Заместитель начальника общественной безопасности Сергей Астафьев, который составлял протокол на Маркелова, попросил перерыв в процессе, когда судья спросила почему этот протокол был составлен.


18:38 01/06/2018






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