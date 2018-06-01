Парламент Нидерландов признал вину России в катастрофе МН17

Палата представителей парламента Нидерландов поддержала решение признать вину России в катастрофе авиарейса МН17. Таким образом, парламентарии присоединились к позиции правительств Нидерландов и Австралии, которые еще 25 мая возложили вину за падение малайзийского авиалайнера на Россию и призвали ее сотрудничать со следствием, сообщает нидерландское издание NOS.nl





В четверг в нидерландском парламенте состоялись дебаты по этому вопросу с участием министра иностранных дел Стефа Блока. Во время дебатов решение правительства поддержали как представители коалиции, так и оппозиционеры, в частности, лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который всегда высказывал сомнения в независимости следственной группы, которая занимается расследованием авиакатастрофы.





В 2016 году Боде даже написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о новом расследовании. Однако на дебатах он заявил, что признает результаты расследования тщательными и правдоподобными, хотя и заметил, что, как и раньше, находится в "максимальном поиске правды".









Впрочем, проявленное во время дебатов единодушие парламентариев не удалось зафиксировать документально - от этого отказались партии "Форум за демократию" и "Партия свободы" (PVV). В то же время все политические группы палаты представителей хотели узнать, почему такие страны как Бельгия и Малайзия, граждане которых также были среди жертв авиакатастрофы рейса MH17, не поддержали завление правительств Нидерландов и Австралии об ответственности России.





Несколько оппозиционных партий, среди которых "Форум за демократию", PVV, CDA и SP, заявили, что хотят также провести расследование роли Украины в этой катастрофе. По их мнению, вина Украины заключается в том, что, несмотря на наличие информации о прибытии ЗРК "Бук" в Донбасс, не было закрыто воздушное пространство. Министр Стеф Блок заявил, что на сегодня нет достаточных доказательств ответственности Украины и призвал дождаться дальнейших выводов следственной группы. Однако добавил, что "не исключает ответственности Украины" в будущем.





Напомним, 24 мая объединенная следственная группа подтвердила, что MH17 был сбит из российского "Бука", который попал на неподконтрольную территорию Украины из России. На следующий день Австралия и Нидерланды официально объявили, что именно Россия несет ответственность за уничтожение малайзийского "Боинга 777" над Украиной в 2014 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Автралии и Нидерландов "игрой в русофобию".





Американское издание Observer утверждает, что администрация предыдущего президента США уже через несколько дней после катастрофы знала ее истинных виновников, но почему-то выбрала тактику бездействия.