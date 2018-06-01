Северинец заявил, что у его владельцев единственный выход — передать здание для музея жертв сталинских репрессий. Политик подчеркивает, что строительство в охранной зоне запрещено решением прокуратуры.





В Куропатах под Минском в советские времена были расстреляны и похоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий. Правда об этой трагедии стала известна только в конце 1980-х годов. В Куропатах был создан народный мемориал, установлено сотни крестов.









Несанкционированный пикет возле ресторана "Поедем, поедим" прошел еще вечером 31 мая. Его участницу Ольгу Миколайчик будут судить 8 июня (ее задержали, ночь Миколайчик провела в отделении).



