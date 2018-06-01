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В Куропатах прошла акция протеста. Завтра начнется круглосуточная защита

1 июня в Куропатах прошла акция протеста. Несколько десятков активистов, а среди них Павел Северинец, Нина Богинская, протестовали против открытия в 50 метрах от урочища и мемориала ресторана "Поедем, поедим".

Северинец заявил, что у его владельцев единственный выход — передать здание для музея жертв сталинских репрессий. Политик подчеркивает, что строительство в охранной зоне запрещено решением прокуратуры.

В Куропатах под Минском в советские времена были расстреляны и похоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий. Правда об этой трагедии стала известна только в конце 1980-х годов. В Куропатах был создан народный мемориал, установлено сотни крестов.


Несанкционированный пикет возле ресторана "Поедем, поедим" прошел еще вечером 31 мая. Его участницу Ольгу Миколайчик будут судить 8 июня (ее задержали, ночь Миколайчик провела в отделении). 

Со 2 июня начнется круглосуточная защита Куропат молодофронтовцами, передвает Еврорадио


17:47 01/06/2018






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