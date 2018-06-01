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Кого шантажируем? Макей заявил, что в Беларуси может быть размещена российская военная база

Беларусь не планирует размещать иностранные базы на своей территории, но может пересмотреть решение.

Кого шантажируем? Макей заявил, что в Беларуси может быть размещена российская военная база
Беларусь не планирует разрешить России разместить ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент, заявил в Брюсселе белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

В ходе визита в Брюссель, нацеленного на развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.

Отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, Макей сказал: «Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу».

«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», - цитирует министра Голос Америки.


Ранее политолог Павел Усов высказал мнение, что Лукашенко рассматривает любое военное присутствие России на территории Беларуси как потенциальную угрозу, поскольку официальный Минск окажется в руках Москвы. И именно Кремль будет решать судьбу Беларуси и будущее Лукашенко и его семьи. К тому же размещение российской военной базы разрушит "миротворческую" игру Лукашенко с Западом.

Поэтому политолог убежден: российская база появится в Беларуси только если у Лукашенко не будет денег на поддержание своего режима, что в общем-то не лишено рационального зерна. В этой связи заявление Макея звучит не очень убедительно. 

"Белорусский партизан"
16:31 01/06/2018






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