Кого шантажируем? Макей заявил, что в Беларуси может быть размещена российская военная база
Беларусь не планирует размещать иностранные базы на своей территории, но может пересмотреть решение.
Беларусь не планирует разрешить России разместить ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент, заявил в Брюсселе белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.
В ходе визита в Брюссель, нацеленного на развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.
Отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, Макей сказал: «Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу».
«На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы. Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи», - цитирует министра Голос Америки.
Ранее политолог Павел Усов высказал мнение, что Лукашенко рассматривает любое военное присутствие России на территории Беларуси как потенциальную угрозу, поскольку официальный Минск окажется в руках Москвы. И именно Кремль будет решать судьбу Беларуси и будущее Лукашенко и его семьи. К тому же размещение российской военной базы разрушит "миротворческую" игру Лукашенко с Западом.
Поэтому политолог убежден: российская база появится в Беларуси только если у Лукашенко не будет денег на поддержание своего режима, что в общем-то не лишено рационального зерна. В этой связи заявление Макея звучит не очень убедительно.
"Белорусский партизан"
16:31 01/06/2018
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