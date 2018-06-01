В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения

"В масштабной тренировке с 1 по 15 июня участвуют армейские подразделения, приписанные к вооруженным силам службы безопасности, подведомственные министерству обороны и МВД инстанции и представители гражданских организаций", - отметил начальник штаба Литовской армии генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.





Несмотря на национальный статус маневров, в некоторых эпизодах будут участвовать союзники Литвы по НАТО из расквартированного в стране сводного батальона альянса передового базирования под командованием Германии, экспедиционного корпуса под руководством Великобритании и прибывшего в Литву для совместных учений сменного контингента Португалии.





"Задачей учений оборонительного характера является подготовка армии к обеспечению безопасности страны и региона, суверенитета Литвы", - заявил начальник штаба. По его словам, маневры завершают трехгодовой цикл тренировок по отработке военных задач разного уровня.









Как отметил Вайкшнорас, организаторы маневров придают особое значение прозрачности военной деятельности. "Для обеспечения прозрачности и духа открытости в качестве наблюдателей на маневры приглашены представители России, Беларуси, Финляндии и Швеции", - сообщил генерал-майор.











