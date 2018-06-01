Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

#SaveOlegSentsov: в эту субботу весь мир объединится ради свободы Олега Сенцова

2 июня стартует масштабная акция #SaveOlegSentsov. По всему миру люди выйдут на митинги с требованием освободить политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

По данным украинских активистов движения SaveSentsov, Всемирная акция #SaveOlegSentsov пройдет 2 июня. В ней примут участие города многих стран, среди которых США, Израиль, Канада, Россия, Кувейт, Германия и Польша, передает znaj.ua

Также по всему миру пройдет митинг, приуроченный к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. "В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", - говорится в сообщении.


Судьба Сенцова: протест незаконно осужденного украинца

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

Не так давно он объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских политзаключенных. Это подтвердил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил своего подзащитного в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в России. По информации защитника, голодовка объявлена с 14 мая этого года.

"Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и нахожусь в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России. Вместе и до конца. Слава Украине!", - передал заявление пленник через своего защитника.

Руководство колонии, к которой у Сенцова нет никаких претензий, безуспешно попытается уговорить его прекратить голодовку.

15:18 01/06/2018






Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Нефотогигиеничный Коля, БРСМ, $200.000 в чемодане...
Антон Астаповіч
Закон не пісаны
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё