Лукашенко: Нам нельзя уподобляться россиянам

Об этом он заявил сегодня при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, где ему доложили об обстановке на госгранице, принимаемых мерах по ее охране, использованию сил и средств для выполнения стоящих перед органами пограничной службы задач.





Как передает БелТА , отдельно Лукашенко коснулся ситуации на восточном направлении.





Напомним, постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы Беларуси на белорусско-российской границе нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.





С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.





В этой связи Лукашенко обратил внимание на то, чтобы в действии белорусских служб не было формализма. "Если решили таким компонентом контролировать это направление, значит, он должен как минимум пользу приносить. Но лучше, чтобы он был эффективен", - сказал он.





"Но нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - подчеркнул он. - Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы - это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их право, это их дело".









"Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", - добавил он.





По его словам этот вопрос в том числе будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета "союзного государства".