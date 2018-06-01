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Навести железный порядок: у Госинспекции охраны природы - новый начальник

Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Данную структуру возглавит Юрий Тертель, который до настоящего времени являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа. 

Он присутствовал сегодня на мероприятии во время посещенияЛукашенко пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе.

Обращаясь к Тертелю, Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок.


Источник: belta.by
14:12 01/06/2018






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