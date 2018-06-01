ЕС запустил коммуникационную кампанию о сотрудничестве с Беларусью

Проект сконцентрирован на результатах сотрудничества в таких сферах, как экономический рост, энергоэффективность и здравоохранение.





Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. С этого диалога начался визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию.





Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:





"У нас товарооборот с Бельгией достигает 370 миллионов долларов – это хорошая цифра, причем почти половина – наш экспорт. С нашей точки зрения, это не предел. И мы основное внимание планируем уделить тем проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении и придадут импульс нашему торгово-экономическому сотрудничеству. Я имею в виду более широкий выход для Беларуси на европейский рынок и для Бельгии – на Евразийский экономический рынок".





Во время визита состоятся и политические встречи Макея с представителями европейских структур.