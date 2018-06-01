Документом определяется порядок открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств юридических лиц и иных организаций, зарегистрированных в установленном порядке в иностранном государстве, административно-территориальных единиц иностранных государств.





Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 511 Гражданского кодекса Республики Беларусь, говорится в комментарии на сайте Совмина.





Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположенное на территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной организации и иные не противоречащие законодательству функции.





Согласно Положению, иностранные организации вправе открывать на территории Беларуси свои представительства на основании решений о выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций, принимаемых облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту нахождения представительства иностранной организации, если иное не установлено законодательными актами и (или) международными договорами Республики Беларусь.





Методологическое сопровождение деятельности исполкомов по выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций (разрешений на продление срока действия разрешений на открытие таких представительств), а также по прекращению деятельности данных представительств осуществляет МИД.





Представительство иностранной организации не является юридическим лицом. Численность иностранных граждан – сотрудников представительства иностранной организации (включая руководителя) не может превышать пяти человек. При этом представление интересов иностранной организации лицами, командированными в Беларусь для ведения переговоров, может осуществляться без открытия представительства иностранной организации.





Не допускается: создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может причинить ущерб правам и законным интересам граждан; осуществление представительствами иностранных организаций страховой деятельности, в том числе оказание консультационных и информационных услуг по страхованию.