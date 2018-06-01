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Постановление: в иностранном представительстве может работать не более пяти иностранцев

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2018 г. № 408 утверждено Положение о порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных организаций.

Документом определяется порядок открытия и деятельности в Республике Беларусь представительств юридических лиц и иных организаций, зарегистрированных в установленном порядке в иностранном государстве, административно-территориальных единиц иностранных государств. 

Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 511 Гражданского кодекса Республики Беларусь, говорится в комментарии на сайте Совмина.

Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположенное на территории Республики Беларусь, осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной организации и иные не противоречащие законодательству функции.

Согласно Положению, иностранные организации вправе открывать на территории Беларуси свои представительства  на основании решений о выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций, принимаемых облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту нахождения представительства иностранной организации, если иное не установлено законодательными актами и (или) международными договорами Республики Беларусь.  

Методологическое сопровождение деятельности исполкомов по выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций (разрешений на продление срока действия разрешений на открытие таких представительств), а также по прекращению деятельности данных представительств осуществляет МИД.

Представительство иностранной организации не является юридическим лицом. Численность иностранных граждан – сотрудников представительства иностранной организации (включая руководителя) не может превышать пяти человек. При этом представление интересов иностранной организации лицами, командированными в  Беларусь для ведения переговоров, может осуществляться без открытия представительства иностранной организации.

Не допускается: создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может причинить ущерб правам и законным интересам граждан; осуществление представительствами иностранных организаций страховой деятельности, в том числе оказание консультационных и информационных услуг по страхованию.

Источник: belrynok.by
13:43 01/06/2018






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