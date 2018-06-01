Лукашенко едет на погранзаставу

Планируется, что в Кобринском районе он посетит пограничную заставу "Дивин" Пинского пограничного отряда. Там Лукашенко доложат о принимаемых мерах по обеспечению погранбезопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского погранотряда.





Погранзастава "Дивин" введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Она охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 км. На участке ответственности находится 8 населенных пунктов.