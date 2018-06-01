Напомним, летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись. Через три года после этого выяснилось, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за Артура Очеретного, главу близкого ей некоммерческого фонда, — и взяла фамилию нового мужа.









Теперь Шмагун рассказывает об активах бывшей жены президента в элитном районе Подмосковья — и о том, как они достались ей от людей, близких к Владимиру Путину.





Коттеджный поселок «Миллениум парк», расположенный в 20 километрах от Москвы по Новой Риге, называют подмосковной Венецией. В Одинцовском районе вообще немало дачных комплексов с дорогой недвижимостью, которую риелторы определяют словами вроде «люкс» и «премиум-класс».





Особенность «Миллениум парка» — сеть рукотворных каналов и небольших водоемов, пролегающих между участками. Вдоль каналов проложены пешеходные дорожки и бульвары; как утверждает реклама, они «напоминают аккуратные европейские улочки».





«Территория очень красивая. 40% поселка — это парковые зоны и зоны у воды, — рассказывает по телефону сотрудник компании-застройщика проекта Villagio Estate. — Есть собственный пляж. Из каждого квартала — свой выход в парк. Поселок закрытого типа, по периметру охрана, и случайные люди туда не попадут. Мне бы не хотелось называть конкретные имена, но известные люди живут в каждом нашем поселке, начиная от артистов, заканчивая министрами».





Министров среди людей, покупавших участки в «Миллениум парке», OCCRP обнаружить не удалось. Зато там много родственников крупных российских бизнесменов и чиновников: например, мать совладельца компании Mercury Леонида Струнина, бабушка совладельца Совкомбанка Льва Кучмента и зять первого руководителя российской таможни Анатолия Круглова.









Активная застройка поселка началась в 2010 году; сейчас на сайте «ЦИАН», где торгуют недвижимостью, можно найти много объявлений о продаже небольших земельных участков в «Миллениум парке». Средняя стоимость сотки — около 1,6 миллиона рублей. Похожие цифры называют и девелоперы, которые занимаются подмосковной недвижимостью, — так, руководитель проекта «Истринская долина» Михаил Африканов в разговоре с OCCRP оценил среднюю стоимость сотки в 1,8 миллиона рублей.





Согласно документам из Росреестра, в 2016 году почти два с половиной гектара земли — 240 соток — в «Миллениум парке» купила Людмила Александровна Очеретная (так после второго замужества зовут бывшую жену Владимира Путина). Она приобрела сразу восемь участков, расположенных вдоль одного из каналов. Стоить они, по разным оценкам, могли от 384 до 432 миллионов рублей — при этом, по словам риелтора Villagio Estate, близость к воде и лесу существенно повышает стоимость земли.

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«Сюзанна» и ее хозяин





Владимир Путин всегда любил подчеркивать, что он из простой небогатой семьи. «Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», — говорил он в своей биографии. Когда американский режиссер Оливер Стоун прямо спросил президента о приписываемых ему богатствах, Путин ответил: «Чушь это все. Если бы это было, то давно бы предъявили».





До развода с президентом вполне соответствовала этому образу и его жена. Пока муж управлял страной, она, судя по имеющимся данным, занималась домашним хозяйством. В предвыборной декларации Путина, которую он подавал перед президентскими выборами в 2012-м, указано, что его супруга за последний год получила доход только от банковского вклада — 146 тысяч рублей.





За все время, когда она отчитывалась о своих финансах, самую крупную сумму ей удалось заработать в 2011-м — 443 тысячи рублей за год, то есть 36 тысяч рублей в месяц. Земельные участки и квартиры, находившиеся в общей собственности супругов, после развода остались за мужем.





Вскоре теперь уже у бывшей жены президента начали появляться собственные активы. В январе 2016 года издание «Собеседник» сообщило, что ей теперь принадлежит квартира в 139 квадратных метров на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которой семья Путина владела с 1995-го.





Из документов, оказавшихся в распоряжении «Собеседника», также следовало, что Людмила Путина вышла замуж за директора некоммерческого фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артура Очеретного — и взяла фамилию мужа.





В апреле 2017 года OCCRP выяснил, что Очеретному принадлежит вилла во французском Биарицце стоимостью более шести миллионов евро; куплена она была в декабре 2013-го — через полгода после развода Владимира и Людмилы Путиных. Местные жители называли эту виллу «Сюзанна».





Особняк из «Войны и мира»





«Центр развития межличностных коммуникаций» (ЦРМК), который с 2010 года возглавляет Очеретный, связывали с Людмилой Путиной, когда она еще была первой леди: жена президента, нечасто появлявшаяся на публике, неоднократно посещала мероприятия фонда; на государственном телеканале «Культура» ее называли «куратором организации» (изначально фонд именовался «Центром развития русского языка»).





Среди учредителей некоммерческого фонда — сплошь люди, близкие к Владимиру Путину. Именно ЦРМК стал после развода источником дохода Людмилы Путиной.





Последние 13 лет в собственности центра находится дом на Воздвиженке, 9, в двух шагах от Кремля. Дворянский особняк был построен в конце XIX века, считается, что именно с него Лев Толстой в «Войне и мире» писал дом Андрея Болконского.





Площадь здания — 7,5 тысячи квадратных метров, кадастровая стоимость — около 2,5 миллиарда рублей. До 2005 года зданием ведало управление делами президента — а потом оно оказалось в собственности фонда, «курируемого» Путиной.









О том, как и на каких условиях это произошло, в документах Росреестра ничего не сказано: графа «причина перехода права» просто не заполнена.





В ответ на запрос OCCRP в Росреестре пояснили, что здание поменяло собственника в результате инвестиционного контракта, заключенного между управлением делами президента и ЦРМК. В управлении делами президента на момент публикации этого материала на вопросы по поводу здания не ответили.





В 2010 году, когда ЦРМК возглавил Очеретный, рядом с особняком построили еще один дом — тоже четырехэтажный и в том же стиле, что и старый «дом Болконского». Здания соединены специальной пристройкой-переходом.





Большая часть помещений в обоих строениях — в долгосрочной аренде у компании «Меридиан», которая, в свою очередь, сдает их субарендаторам — государственным Сбербанку и ВТБ, ресторанным сетям «Ваби-саби» и «Бургер-кинг», микрокредитной организации «Московский залоговый дом» и так далее.





Владеет «Меридианом» Людмила Александровна Шкребнева (девичья фамилия Путиной-Очеретной). Компания с таким существенным активом досталась ей тоже после развода, в 2014 году.





«Меридиан» приносит неплохой доход по меркам большинства россиян: последние несколько лет чистая прибыль компании измеряется десятками миллионов рублей. Тем не менее этих денег на покупку участка в «Миллениум парке» Очеретной все равно бы не хватило.





К январю 2016-го, когда была завершена сделка по покупке двух с половиной гектаров, общая чистая прибыль компании за два года, которые компания записана на Очеретную, составила 77,5 миллиона рублей — в пять раз меньше, чем оценочная стоимость земли в «подмосковной Венеции».





Бывшей жене президента через компанию «Интерьерсервис» принадлежит 99% «Меридиана». Еще 1% приходится на Татьяну Шестакову — прежнюю единоличную хозяйку «Интерьерсервиса» и «Меридиана». Шестакова также была одной из основательниц ЦРМК. И именно у Шестаковой Людмила Очеретная купила в 2016 году два гектара в «Миллениум парке».





Шестакова не чужой человек для семьи президента. Ее муж — давний друг Владимира Путина и его спарринг-партнер по дзюдо Василий Шестаков, который с 2006 по 2016 годы был депутатом Госдумы от «Единой России», а сейчас возглавляет федерацию самбо. Нынешний семейный статус Шестаковых до конца не ясен: из декларации супруга Татьяна Шестакова пропала в том же 2013 году, когда развелись Путины.









Проданная земля





Своим участком в «подмосковной Венеции» Людмила Очеретная владела недолго. В ноябре 2017 года она продала все два с половиной гектара новому владельцу — Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компания «Фармсинтез».





В телефонном разговоре с OCCRP Пуния подтвердил факт покупки земли, но сказал, что ему ничего не известно про прежних владельцев, потому что сделка проходила через риелторскую компанию. Стоимость приобретенных участков он называть отказался.





Вилла «Сюзанна», о которой в 2017 году писали «Медуза» и OCCRP, также не пользуется вниманием хозяев: ее реконструкция, похоже, приостановлена. Последний раз корреспондент OCCRP навещал здание прошлой осенью: материя, которая закрывала барельеф на крыльце, истрепалась, оконных рам и нескольких стен по-прежнему нет.





Владельцем «Сюзанны» остается Артур Очеретный — только теперь она во французском кадастре записана не на главу ЦРМК лично, а на принадлежащую ему компанию, зарегистрированную по адресу виллы.