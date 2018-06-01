Вспомнилось, что такой же флаг развевался и в толпе зрителей «Евровидения» среди флагов других стран. Как человек традиционных взглядов, я полагаю, что это глупо, так как «Евровидение» — конкурс песни, а не площадка для пропаганды каких-либо ценностей, кроме того, ЛГБТ-движение не является страной-участницей.





В нашей компании разгорелась на этот счет дискуссия, где прозвучало мнение, что спустя некоторое время гомофобия превратится в пережиток прошлого, а факт ущемления геев будет вызывать исключительное непонимание у будущих поколений.





В качестве доказательства был приведен пример с эмансипацией женщин. Еще сто лет назад люди и представить не могли, что женщины будут голосовать, занимать руководящие должности и вообще как-то участвовать в общественной жизни на том же уровне, что и мужчины, но теперь, как результат борьбы, они получили практически равные права и возможности.





Лично меня такой итог дискуссии не обрадовал, дав определенную почву для размышлений. Я так и не согласилась, что ЛГБТ-флаг нужен был на «Евровидении», однако после этого я решила упомянуть всех беспричинно обиженных, а также их иногда нелепые, по моему мнению, претензии.





I. Гендерная дискриминация





Мнение, мол, место женщины на кухне, давно воспринимается как затасканная шутка. За последние полтора столетия женщины все же достигли значительных успехов в борьбе за свои права. Начиная с движения суфражисток, которые на рубеже XIX—XX вв. добивались права голоса на выборах. И добились. И не только права голоса: женщины могут принимать активное участие в общественной и политической жизни, и на данный момент женщины — главы девяти стран мира.





Но как выглядит феминизм сегодня? За что борется? Странные пикеты, где группа разъяренных женщин, демонстрируя обнаженную грудь, выкрикивает антимужские лозунги? За совсем не обязательные изменения орфографии в пользу нелепых феминитивов? По моему мнению, право писать «авторша» и «кураторша» — далеко не то первоочередное, за что в наше время надо бороться.





Будем честны: возможности женщин в цивилизованных странах сегодня не многим отличаются от мужских. А в определенных случаях ограничения небезосновательны, потому что, конечно, женщина попросту не всегда может выполнять определенные виды работы по физическим, физиологическим и психологическим особенностям.





И если некоторые продолжают заявлять о неравенстве там, где априори это бессмысленно, потому что природа нас такими создала, и о нарушении прав, которое существует только в головах заявителей, встает вопрос о целесообразности борьбы, которая может вестись только для самой борьбы.





II. Сексуальная ориентация





Навязчивая пропаганда. Именно эти два слова наиболее точно отражают мое отношение ко всему, что сегодня происходит в теме ЛГБТ.





Меня лично абсолютно не интересуют чужие сексуальные пристрастия. Кто с кем и как спит — тема вообще деликатная. Однако, как выяснилось, не в случае, когда это касается двух людей одного пола. Пропаганда — вот что пугает больше всего. Каждый очередной каминг-аут от какой-то известной личности вызывает такой резонанс, который можно сравнить разве что с внезапной волной цунами либо с новостью о смене власти в Беларуси.





Такие случаи освещают все возможные СМИ, они обсуждаются во всех закоулках интернета. Люди выражают поддержку и уважение за смелость, а я не понимаю, в чем там смелость и за что уважение.





Бесконечная ЛГБТ-символика где надо и не надо, гей-парады… Из отстаивания прав это превратилось в прямое навязывание идеи о том, что нетрадиционная ориентация есть не просто нормой, а даже лучше.





Да, есть негативное отношение среди людей, но тут уж, извините, каждый имеет право на свое мнение, и навязывать человеку свои ценности только потому, что мнения не совпадают, — вещь не самая правильная.





Я хочу, чтобы моих внуков воспитывали отец и мать, а не партнер №1 и партнер №2. Чтобы вопросы сексуальной ориентации оставались в спальнях, а не выставлялись на всеобщее обозрение, как повод для гордости. Чтобы мои дети не жили в мире, где меньше всего прав у белого гетеросексуального мужчины.









III. Расовая дискриминация





Вопроса о целесообразности борьбы с расовой дискриминацией не должно возникать. Однако именно здесь имеются многочисленные перегибы, связанные с чрезмерной политкорректностью, поскольку некоторые фанатичные законы вызывают улыбку ввиду своей абсурдности.





Слышали о законе, согласно которому в каждом американском фильме обязательно должен присутствовать темнокожий? Иногда это приводит к тому, что допускаются серьезные исторические ошибки, как например в фильме «Битва титанов», где действие происходит в Древней Греции, а темнокожих там ну никак быть не могло, и вдруг появляются темнокожие персонажи. И таких случаев много.





Возьмем другую сферу. В США намного легче обжаловать свое увольнение с работы именно представителям национальных меньшинств, сославшись на расовую дискриминацию, поэтому известны случаи, когда при равной квалификации работников должность оставляли за темнокожим, просто потому что работодатель не желал таскаться по судам.





Американские университеты часто отдают предпочтение представителям национальных меньшинств при отборе студентов. Имеет место так называемая «положительная дискриминация».





Безусловно, бороться за свои права — вещь стоящая, и спорить с этим нет смысла. Но одно дело — отстаивать право на достойное место в социуме и полноценное участие в общественной жизни, но совсем другое — действия, направленные на то, чтобы только не обидеть представителей тех или иных меньшинств и социальных групп, даже доходя при этом до абсурда.





Повсеместное вывешивание своей символики — не борьба за равенство. Как и агрессивные бесцельные пикеты и поиски ущемления там, где его нет. В большинстве случаев вся дискриминация — только в голове. И я не удивлюсь, если найдутся те, кто после прочтения статьи обвинит меня в мизогинии, расизме и гомофобии. Но людям свойственно видеть только то, что им хочется.