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Не выдержал: Бабченко готов отказаться от российского паспорта

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что принял предложение представителя Администрации президента Украины о помощи в получении украинского гражданства.

Об этом журналист заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает znaj.ua

"Разговор о том (в Администрации президента Украины - Ред.), чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал журналист.

По словам журналиста, у него есть вид на жительство в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Как Бабченко сыграл свою смерть
 
По словам журналиста, спецоперация очень тщательно готовилась в течение месяца. "Было непонятно, сколько исполнителей, кто тебя "пасет"" - поделился Бабченко.

В тот день с Бабченком поработал гример.

"Мы тренировались. Он показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь из пробитого легкого", - сказал журналист. 

Кроме этого, футболку Бабченка отдельно простреливали на манекене. Ее залили настоящей свиной кровью и нарисовали дырки. "Все сделали, после этого жена позвонила в полицию, скорой и так далее", - рассказал "убитый".

За 7 минут приехали спецназовцы. Они сработали очень быстро и были не в курсе спецоперации. Затем приехала скорая.


Напомним, 29 мая в СМИ появилась информация об убийстве Аркадия Бабченка в подъезде собственного дома тремя выстрелами в спину. Впоследствии это подтвердили и правоохранительные органы и депутат Антон Геращенко. Позже полиция показала место убийства и составила фоторобот убийцы.


10:43 01/06/2018






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