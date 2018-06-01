Не выдержал: Бабченко готов отказаться от российского паспорта
Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что принял предложение представителя Администрации президента Украины о помощи в получении украинского гражданства.
Об этом журналист заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает znaj.ua
"Разговор о том (в Администрации президента Украины - Ред.), чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал журналист.
По словам журналиста, у него есть вид на жительство в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.
Как Бабченко сыграл свою смерть
По словам журналиста, спецоперация очень тщательно готовилась в течение месяца. "Было непонятно, сколько исполнителей, кто тебя "пасет"" - поделился Бабченко.
В тот день с Бабченком поработал гример.
"Мы тренировались. Он показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь из пробитого легкого", - сказал журналист.
Кроме этого, футболку Бабченка отдельно простреливали на манекене. Ее залили настоящей свиной кровью и нарисовали дырки. "Все сделали, после этого жена позвонила в полицию, скорой и так далее", - рассказал "убитый".
За 7 минут приехали спецназовцы. Они сработали очень быстро и были не в курсе спецоперации. Затем приехала скорая.
Напомним, 29 мая в СМИ появилась информация об убийстве Аркадия Бабченка в подъезде собственного дома тремя выстрелами в спину. Впоследствии это подтвердили и правоохранительные органы и депутат Антон Геращенко. Позже полиция показала место убийства и составила фоторобот убийцы.
На следующий день выяснилось, что это была инсценировка с целью обнаружения и ареста организатора покушения на Бабченко.
10:43 01/06/2018
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