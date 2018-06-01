Не выдержал: Бабченко готов отказаться от российского паспорта

Об этом журналист заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает znaj.ua





"Разговор о том (в Администрации президента Украины - Ред.), чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал журналист.





По словам журналиста, у него есть вид на жительство в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.





Как Бабченко сыграл свою смерть

По словам журналиста, спецоперация очень тщательно готовилась в течение месяца. "Было непонятно, сколько исполнителей, кто тебя "пасет"" - поделился Бабченко.





В тот день с Бабченком поработал гример.





"Мы тренировались. Он показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь из пробитого легкого", - сказал журналист.





Кроме этого, футболку Бабченка отдельно простреливали на манекене. Ее залили настоящей свиной кровью и нарисовали дырки. "Все сделали, после этого жена позвонила в полицию, скорой и так далее", - рассказал "убитый".





За 7 минут приехали спецназовцы. Они сработали очень быстро и были не в курсе спецоперации. Затем приехала скорая.









Напомним, 29 мая в СМИ появилась информация об убийстве Аркадия Бабченка в подъезде собственного дома тремя выстрелами в спину. Впоследствии это подтвердили и правоохранительные органы и депутат Антон Геращенко. Позже полиция показала место убийства и составила фоторобот убийцы.



